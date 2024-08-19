Vurulduğu İddia Edildi… CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bacağı Neden Kırıldı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının neden kırıldığı merak konusu oldu. Sosyal medyada Özel’in vurulduğu iddia edildi. İddiaların ardından CHP lideri Özgür Özel, konuya ilişkin gazeteci Barış Yarkadaş’a açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
Vurulduğu İddia Edildi… CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bacağı Neden Kırıldı?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığını açıklamıştı. Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Basit bir ev kazası geçirdim. Sağlık durumumum gayet iyi" demişti.

Sosyal medyada Özel’in ayağından vurulduğu iddia edildi. Bu iddiaların ardından ilişkin gazeteci Barış Yarkadaş, CHP lideri Özel’e ulaştı.

'FETÖ'CÜ HESAPLAR PAYLAŞTI'

Özgür Özel, "FETÖ'cü hesaplar yaydı. Ayağımda ufak bir kırık var" açıklamasını yaptı.

Yarkadaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün Özgür Özel’i aradım böyle bir şey dolaşıyor ortada bu nedir dedim. Özgür Özel ‘Bu paylaşımı ilk önce sabah saatlerinde FETÖ’cü hesaplar paylaştı, ben bu paylaşımları görünce FETÖ’cülerin peşinden gidenlerin de bunları paylaştığını gördüm. Benim Güven Hastanesi'nde çekilen filmin e-sağlık üzerinden e-devlet’e yüklüdür. İsteyen bakabilir. Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır isteyene filmi de atabilirim’ dedi."

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri... Özgür Özel, Ayağında Yürüme Botuyla GeldiHacı Bektaş Veli Anma Törenleri... Özgür Özel, Ayağında Yürüme Botuyla GeldiGüncel

Etiketler
Özgür Özel CHP
Son Güncelleme:
Çankırı'daki Orman Yangını Hızla Yayılıyor: 4 Köy Tahliye Edildi Orman Yangını Rüzgarın Etkisiyle Hızla Büyüyor
Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini
81 İlde Emeklilere Yüzde 60 İndirimli Oldu! Uygulama Başlıyor 81 İlde Emeklilere Yüzde 60 İndirimli Oldu! Uygulama Başlıyor
Dilan Polat Tahliye Edildi! Duruşma Savcısı Tahliyeyi İstemedi Duruşma Savcısı Tahliyeyi İstemedi
ÇOK OKUNANLAR
1 Eylül'den İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak 1 Eylül'den İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık WhatsApp Açılmayacak
Çinekop, İstavrit ya da Palamut Değil! Sağlığa En Faydalı 3 Balık Bakın Neymiş Çinekop, İstavrit ya da Palamut Değil! Sağlığa En Faydalı 3 Balık Bakın Neymiş
Kiler Dolaplarının İçine Bir Tane Koymak Yetiyor: Güvelerden Sonsuza Kadar Kurtaran Yöntem Kiler Dolaplarının İçine Bir Tane Koymak Yetiyor: Güvelerden Sonsuza Kadar Kurtaran Yöntem
81 İlde Emeklilere Yüzde 60 İndirimli Oldu! Uygulama Başlıyor 81 İlde Emeklilere Yüzde 60 İndirimli Oldu! Uygulama Başlıyor
81 İldeki Kiracılar Yaşadı : Ev Sahiplerinden Tazminat Alabilecekler 81 İldeki Kiracılar Yaşadı : Ev Sahiplerinden Tazminat Alabilecekler