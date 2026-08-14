Vize Randevusu Çetesine Ağır Darbe: 37 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık, şüphelilerden 38’ini tutuklama, 3’ünü ise adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi.

37 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 37 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atma” şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine “bot” yazılımlarla eriştiği iddiası üzerine başlatılmıştı. İddiaya göre randevular bu yöntemle toplu şekilde alınarak vatandaşların doğrudan randevu oluşturması fiilen zorlaştırıldı.

Şüphelilerin ayrıca belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi karşılığında vatandaşlardan “yazılım”, “danışmanlık” ve “hizmet bedeli” adı altında yüksek miktarlarda ücret aldığı öne sürüldü. Taahhüt edilen hizmetin yerine getirilmediği durumlarda ise ücretlerin iade edilmediği ve başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde bulgular elde edildi.

41 BİNDEN FAZLA KİŞİDEN 918 MİLYON LİRA

Soruşturma kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, Ocak 2024 ile Temmuz 2026 arasındaki döneme ilişkin dikkat çekici para hareketleri tespit edildi. İncelemelere göre soruşturmaya konu şirket yapılanmalarının hesaplarında 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. Aynı dönemde 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi. Tahsilatların önemli bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği, ayrıca yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 Ağustos’ta yaptığı açıklamada soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğünü duyurmuştu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlem gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA