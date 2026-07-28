Vize Alacaklar Dikkat, Tuzağa Düşmeyin! 8,3 Milyonluk Vurgun Yapan Çete Çökerildi

Aydın merkezli 10 ilde, resmi vize başvuru sitelerinin sahtesini tasarlayarak vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebekeye yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 36 şüpheliden 27'si tutuklanırken, şebekenin toplamda 8 milyon liranın üzerinde haksız kazanç sağladığı belirlendi.

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Resmi vize başvuru sitelerinin arayüzlerini birebir kopyalayarak vatandaşları ağlarına düşüren dolandırıcılık şebekesine büyük bir darbe daha indirildi.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Didim Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, resmi vize başvuru sitelerinin benzerlerini oluşturarak 60 kişiyi yaklaşık 1 milyon 700 bin TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Vize Alacaklar Dikkat, Tuzağa Düşmeyin! 8,3 Milyonluk Vurgun Yapan Çete Çökerildi - Resim : 1

VURGUNUN BOYUTU 8 MİLYON LİRAYI AŞTI

Soruşturmayı genişleten ekipler, örgütün faaliyetlerini sürdürdüğünü ve bu süreçte 111 kişiyi daha dolandırarak toplam 8 milyon 330 bin 672 TL suç geliri elde ettiğini tespit etti. Bunun üzerine 24 Temmuz'da Didim merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Diyarbakır, Hakkari, Kocaeli, Muğla ve Malatya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 36'sı yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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