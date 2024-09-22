Vitamin Deposunun Hasadı Başladı! Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor Bölgede Yaşayan Halkın Geçim Kaynağı Oldu

İstanbul'da yaşayan ve yaz aylarında köyüne dönen Çelik Barakçin ise, köyün bitki çeşitliliğinin çok zengin olduğunu vurguluyor. "Bu bölgede birçok bitki türü var. Eğer bilinçli bir şekilde toplarsak, kış boyu bu bitkiler bize yeter" diyen Barakçin, geçen yıl 100 kilo kuşburnunu İstanbul’a götürerek marmelat yaptıklarını belirtiyor.