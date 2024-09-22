Vitamin Deposunun Hasadı Başladı! Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor Bölgede Yaşayan Halkın Geçim Kaynağı Oldu
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde vatandaşlar, dağlarda doğal olarak yetişen ve "vitamin deposu" olarak bilinen kuşburnunu zahmetli bir çalışmayla topluyor.
Kaynak: AA
İlçenin kuzeyinde bulunan Yukarı Toklu ve Aşağı Toklu köylerinin dağlık arazilerinde kendiliğinden yetişen kuşburnu, sonbaharda olgunlaşmaya başlayınca hasat ediliyor. Vatandaşlar, çalılar arasından topladıkları kuşburnunu çuvallara doldurarak evlerine taşıyor. Hasat edilen kuşburnu, kış aylarında tüketilmek üzere reçel, marmelat ve şifalı kuşburnu çayı yapımında kullanılıyor.
DAĞ TAŞ HER YERDE...
Köy sakinlerinden 74 yaşındaki Ahmet Barakçin, her yıl kuşburnu başta olmak üzere çeşitli bitkileri doğadan topladıklarını belirtti. "Kuşburnu yabani bir meyvedir. Baharda çiçek açar, sonbaharda kızarır ve biz de toplarız. Dağlarda ve taşlık alanlarda bolca bulunur. Reçelini yaparız, çayını kaynatıp içeriz" diyen Barakçin, doğanın zengin bitki örtüsünden yararlandıklarını ifade ediyor.
İstanbul'da yaşayan ve yaz aylarında köyüne dönen Çelik Barakçin ise, köyün bitki çeşitliliğinin çok zengin olduğunu vurguluyor. "Bu bölgede birçok bitki türü var. Eğer bilinçli bir şekilde toplarsak, kış boyu bu bitkiler bize yeter" diyen Barakçin, geçen yıl 100 kilo kuşburnunu İstanbul’a götürerek marmelat yaptıklarını belirtiyor.