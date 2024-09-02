Virajı Alamayan Otomobil Çukura Düştü: 2 Yaralı
Sinop'ta virajı dönerken kontrolden çıkan otomobil çukura düştü. Kazada iki kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.
Sinop'ta Ada Mahallesi Şehit Salih Saraç Sokak'ta saat 14.10 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haydar G. (78) idaresindeki otomobil, virajı dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan çukura düştü.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Haydar G. ve araçta yolcu olarak bulunan Müzeyyen G. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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