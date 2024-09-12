Virajı Alamadı, Yol Kenarına Devrildi

Bolu’da virajı alamayan yem yüklü tır devrildi. Sürücünün ayakta tedavisi yapılırken, tır vinç yardımıyla kaldırıldı.

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Virajı Alamadı, Yol Kenarına Devrildi

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi sınırları içerisinde Akyazı-Taşkesti kara yolunda kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri K. yönetimindeki dorsesinde yem yüklü tır, Karacasu köyü yakınlarında virajı dönemedi. Virajı dönemeyen tır, yol kenarına devrildi.

Devrilen tırın dorsesinde bulunan yemler etrafa saçıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza geçiren sürücünün ayakta tedavisi yapıldı.

Devrilen tır, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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