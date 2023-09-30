Vergisiz telefonda yeni detaylar: Takip sistemi kurulacak, PTT'den alınacak
Gençlere vergisiz cep telefonu uygulaması hayata geçmeye hazırlanırken, yeni detaylar da ortaya çıktı. Yeni bilgilere göre telefonlara takip sistemi kurulacak, telefonlar PTT'den alınacak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlar toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, üniversitelilere 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar cihaz desteği vereceklerini duyurdu. Teknik ayrıntıları netleşince Resmi Gazete'de yayınlanacak düzenlemenin yeni ayrıntıları ortaya çıktı.
PTT.AVM'DEN SATIN ALACAKLAR
Telefon ya da bilgisayar satın alan gençler, bunu beyan ettikten sonra yardım desteği altında hesaplarına 5 bin 500 TL iade edilecek. Yani önce ödeme yapılacak, ödenen paradan 5 bin 500 TL iade alacaklar.
CNN Türk'ten Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgilere göre, Pttavm.com üzerinden yapılacak satışlarda vergisiz olarak alınabilecek. Telefon ve bilgisayarlar için vergisiz telefon ve bilgisayarlar gibi özel bir sekme açıklanacak.
TAKİP SİSTEMİ KURULACAK
Öğrenciler vergisiz telefonu aldıktan sonra kullanımları incelecek. Yani telefonların vergisinin ödenmesinden sonra telefonların kimde olduğu da tespit edilecek. Bunun sebebi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı vergisiz telefonu alan öğrencinin gerçekten telefonu kullanıp kullanmadığını takip etmiş olacak. Bir öğrencinin ihtiyacı yoksa vergisiz telefon imkanından başka birinin yararlanmasının önüne geçilmesi için takip sistemi kurulmuş olacak.