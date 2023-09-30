Vergisiz telefonda yeni detaylar: Takip sistemi kurulacak, PTT'den alınacak

TAKİP SİSTEMİ KURULACAK

Öğrenciler vergisiz telefonu aldıktan sonra kullanımları incelecek. Yani telefonların vergisinin ödenmesinden sonra telefonların kimde olduğu da tespit edilecek. Bunun sebebi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı vergisiz telefonu alan öğrencinin gerçekten telefonu kullanıp kullanmadığını takip etmiş olacak. Bir öğrencinin ihtiyacı yoksa vergisiz telefon imkanından başka birinin yararlanmasının önüne geçilmesi için takip sistemi kurulmuş olacak.