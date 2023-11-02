Vergisiz cep telefonu ve tablet satışı başladı: Dikkat çeken 'şifre' detayı

"Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Karara göre, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak. 7 milyona yakın üniversite öğrencisi teknolojik cihaz ve internet desteğinden bugünden itibaren yararlanacak.