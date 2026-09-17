Velilere Hayati Uyarı: Servis Seçerken Paraya Değil Plakaya Bakın, Yoksa Çocuğunuzu Bindirmeyin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerinde servis hareketliliği artarken, Erzurum'dan velileri yakından ilgilendiren çok kritik bir güvenlik ve fiyat uyarısı geldi.

Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcılar Derneği Başkanı Zafer Kerem Muharremoğlu, çocukların güvenli bir şekilde okullarına gidip gelebilmeleri için velilerin dikkat etmesi gereken altın kuralları sıraladı. Muharremoğlu, okul servisi seçiminde en büyük hatanın sadece "fiyat" odaklı düşünmek olduğunu vurguladı.

'S PLAKALI OLUP OLMADIĞINI MUTLAKA KONTROL EDİN'

Öğrencilerin can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini hatırlatan Dernek Başkanı Zafer Kerem Muharremoğlu, yasal olarak taşıma yetkisi bulunmayan araçlara karşı velileri tetikte olmaya çağırdı. Korsan taşımacılığın hem hukuki hem de hayati riskler barındırdığına dikkat çeken Muharremoğlu, "Velilerimiz, gerekli yasal şartları taşımayan merdiven altı araçlara çocuklarını emanet etmesin. Okul kapısına yanaşan servis araçlarının 'S' plakalı olup olmadığı mutlaka ve titizlikle kontrol edilmelidir. 'S' plakası olmayan araçlar yasal değildir" dedi.

'HOSTES BİR LÜKS DEĞİL ZORUNLULUKTUR'

Servis içindeki düzenin ve çocukların araca biniş-iniş güvenliğinin sadece şoförün sorumluluğuna bırakılamayacağını belirten Muharremoğlu, rehber personelin (hostes) önemine değindi. Velilere bu konuda taviz vermemeleri yönünde çağrıda bulunan Muharremoğlu, "Rehber personel lüks değil, yasal bir zorunluluktur. İçinde eğitimli rehber personeli bulunmayan servis araçlarına çocuklarınızı kesinlikle bindirmeyin" ifadelerini kullanarak okul içi güvenliğin kırmızı çizgi olduğunu belirtti.

FİRMALARIN YAPTIĞI ZAMLARA REST

Maddi olarak mağduriyet yaşanmaması ve hakların korunması için veliler, taşımacı firma ve rehber personel arasında mutlaka resmi bir sözleşme imzalanması gerektiğinin altı çizildi. Bu sözleşmelerin tüm eğitim yılını kapsaması gerektiğini ifade eden Muharremoğlu, servis ücretlerindeki suiistimallere karşı şu uyarıları yaptı:

"Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen resmi kararların dışındaki hiçbir fiyatı kabul etmeyin. Akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek olası artışların, dönem ortasında servis ücretlerine ek zam olarak ayrıca yansıtılamayacağı sözleşmede açıkça yer almalıdır. Firmaların UKOME kararı dışında kapınıza getireceği hiçbir ek zammı veya ekstra ücret talebini dikkate almayın."

Kaynak: İHA