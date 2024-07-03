Veli Ağbaba'dan TÜİK'e Tepki: Memur ve Emekliye Zam Vermemek İçin Ne Yapacaklarını Şaşırdılar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli maaşlarında zam oranlarını belirleyecek haziran enflasyonunun bir önceki aya göre yüzde 1,6, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75.45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK’in aylık 1.64 olarak açıkladığı enflasyon verilerini eleştirerek, "TÜİK, o kadar inandırıcılıktan uzak ki ‘haziranda enflasyon sıfır çıktı’ dese şaşırmazdık. Anlaşılan tasarruf tedbirlerini TÜİK verilerinden yapmışlar. Memura emekliye zam vermemek için ne yapacaklarını şaşırdılar. 85 milyonun aklıyla dalga geçiyorlar" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerinin gerçeklikten uzak olduğunu belirterek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,64 olarak açıkladı. TÜİK o kadar inandırıcılıktan uzak ki ‘haziranda enflasyon sıfır çıktı’ dese şaşırmazdık. Anlaşılan tasarruf tedbirlerini TÜİK verilerinden yapmışlar. Memura emekliye zam vermemek için ne yapacaklarını şaşırdılar. 85 milyonun aklıyla dalga geçiyorlar. TÜİK istediği rakamı açıklasın, vatandaş çarşıda pazarda fiyatları görüyor. Pazarda bir önceki haftanın fiyatını bulamıyor. Markete her gittiğinde etiket değişmiş oluyor.

"YÜKSEK ENFLASYONDA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ"

Şu açıklanan yalan rakamlarla bile dünyada durumumuz içler acısı. Yüksek enflasyonda, Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüyüz. Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 2,2, Fransa’da yıllık enflasyon yüzde 2,1, İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 2, bizde yüzde 71,6, ENAG'a göre yüzde 113. Avrupa’nın yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyondan düşük.

Mehmet Şimşek diyor ki ‘asgari ücret düşük değilmiş, bize öyle geliyormuş.’ Ocak ayından itibaren 6 aylık enflasyon, TÜİK’in yalan verilerine göre bile yüzde 24,73. Asgari ücretin 6 aylık kaybı 4 bin 205 TL. Şu anda reel asgari ücret 12 bin 797 TL. Düşük asgari ücrette de Avrupa'nın sonlarındayız. Yakında Arnavutluk ve Romanya'yı da sollayıp orada da sonunculuğu yakalarız. Yüksek deyip milletle dalga geçmesinler.”

“4 MİLYON DUL VE YETİM SIFIR ZAM ALACAK”

Ağbaba, kök aylığı 8 bin liranın altında olanların yaklaşık 4 milyon kişinin maaşlarında artış olmayacağına da dikkat çekti. Maaşı 10 bin liranın altında olan milyonlar olduğunu, onların da zam alamayacağını ifade eden Ağbaba şöyle konuştu:

“Şimdi 6 aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklisi de yüzde 19,3 zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklisi de yüzde 24,73 zam alacak. Fakat resmiyette bu böyle. Aslında milyonlarca emekli hiç zam almayacak. Kök aylığı 8 bin liranın altında kalan emekliler zamlı maaşları 10 bin liranın altında kaldığı için 10 bin lira almaya devam edecekler. Tabii hükümet en düşük emekli aylığını arttırmazsa... Bu kaç kişiye tekabül ediyor diye baktık; SGK verilerine göre Nisan sonu itibarıyla 16 milyon 303 bin kişi emekli aylığı alıyor. Bunların içinde 4 milyon 249 bini ölüm aylığı alan hak sahipleri, yani dul ve yetimler. Bunlar nispi oranda aylık aldıkları için neredeyse tamamı 10 binin altında maaş alıyor. Şimdi eğer en düşük emekli aylığı yükseltilmezse, dul ve yetimlerin tamamı 4 milyon insan sıfır zam alacak. Ayrıca sadece dul yetimler değil, diğer emekliler içinde de kök maaşı 10 binin altında kaldığı için, 10 bin lira maaş alan milyonlar var. Eğer hükümet en düşük emekli maaşını yükseltmezse 16 milyon emeklinin büyük bir kısmı ya zam almayacak ya da çok düşük bir zam alacak. Bir an önce acilen hem asgari ücrete zam verilmesi, hem de emekli taban maaşının yükseltilmesi gerekiyor. Milyonları açlığa terk edemezler."

Kaynak: ANKA