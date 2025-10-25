Vatandaşları Zehirleyeceklerdi! Polis, Tonlarcasını Ele Geçirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, sahte içki üretimine yönelik düzenledikleri operasyonda büyük miktarda kaçak ürün ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, ilçedeki iki ayrı depoya baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 1 ton 100 litre etil alkol, 1 ton 980 litre sahte şarap, ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 1250 paket kaçak sigara bulundu.

Tonlarca sahte içkiyi piyasaya sürmeye hazırlandıkları değerlendirilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonun, vatandaşların sağlığını tehdit eden sahte içki üretimini önlemeye yönelik sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA