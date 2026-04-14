Vatandaşı Faiz Kıskacına Alan Çete Çökertildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, finansal zorluk yaşayan vatandaşları ağlarına düşüren bir tefecilik şebekesini deşifre etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma neticesinde, "çek kırdırma" yoluyla yüksek faizli borç para veren şüphelilere yönelik düğmeye basıldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. İstanbul odaklı yürütülen operasyon, İzmir, Siirt, Balıkesir, Bitlis, Muğla ve Kocaeli'ye uzandı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, suç ağının içerisinde yer aldığı tespit edilen 34 şüpheli yakalandı.

SERVET ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda 10 bin dolar nakit para, mağdurlar adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 34 şüpheli, sorgulanmak ve yasal işlemleri tamamlanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA