Vatandaşa Domuz Eti Yedirdiler, Peki Yaptırımı Ne Olacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit veya tağşiş yapan gıda işletmelerini açıklaması gündemden düşmüyor. Bakanlık, bu işletmelere nasıl yaptırımlar geleceğini de duyurdu. Yapılanların insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı.

Vatandaşa Domuz Eti Yedirdiler, Peki Yaptırımı Ne Olacak?

Ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan işletmeleri bir haftadır liste liste açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa ettiği restoran zincirleri vatandaşı şoke etti. Birçoğunun popüler ve güven duyulan büyük markalar olması toplumda gıda güvenliği endişesini artırırken, Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu işletmelerin hangi yaptırımlarla karşılaşacağını açıkladı.

Vatandaşa Domuz Eti Yedirdiler, Peki Yaptırımı Ne Olacak? - Resim : 1

'HER TÜRLÜ UYGUNSUZLUK YAYIMLANIYOR'

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak, Anayasa ve kanunlarımızın Bakanlığımıza verdiği temel bir görevdir. Bu kapsamda, Bakanlığımız hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir. Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8.000'den fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık 1 denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır.

Vatandaşa Domuz Eti Yedirdiler, Peki Yaptırımı Ne Olacak? - Resim : 2

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ'

Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bu idari işlemler Anayasamızın 125. maddesi gereği yargı 1 denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır. Bakanlığımız kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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