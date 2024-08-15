Vatandaş Cebinde Para Kalmayınca Bankaya Koştu: Tüketici Kredi Tutarı Arttı

Yükselişi engellenemeyen enflasyon nedeniyle iğneden ipliğe gelen zamlar sonrası cebinde para kalmayan kredi kartlarına ve kredilere yüklendi. Bunun sonucu olarak ise vatandaşları yüklü fazi ve borçları dağları karşıladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bülten, ekonomik krizin verilerini ortaya koydu.

BDDK verilerine göre, sektörün kredi hacmi 9 Ağustos itibarıyla 103 milyar 405 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liradan, 14 trilyon 241 milyar 937 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 179 milyar 503 milyon lira artarak 16 trilyon 962 milyar 714 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 9 Ağustos itibarıyla 12 milyar 351 milyon lira artışla 1 trilyon 769 milyar 25 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 452 milyar 945 milyon lirası konut, 85 milyar 22 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 231 milyar 59 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 13 milyar 267 milyon lira artarak 1 trilyon 778 milyar 15 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalışla 1 trilyon 529 milyar 857 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 528 milyar 646 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 1 milyar 210 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 617 milyon lira artışla 246 milyar 913 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 187 milyar 325 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 2 milyar 540 milyon lira yükselerek 3 trilyon 71 milyar 444 milyon lira oldu. KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,8 ve 49 milyar 304 milyon liralık azalışla 1 trilyon 715 milyar liraya geriledi.

Kaynak: AA