Vatan Partisi Binasında İntihar Girişimi! Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan’ı Kanlar İçinde Arkadaşları Buldu

Asmalı Mescit Mahallesi Deva Çıkmazı'nda bulunan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda saat 19.41 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

TUVALET KAPISINI KİLİTLEMİŞ

29 yaşındaki Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan'a ulaşamayan arkadaşları Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Balkan’ın odasının boş olduğunu fark eden arkadaşları, tuvalet kapısının kilitli olduğunu gördü.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Kapıyı kıran arkadaşları, Oğuzhan Balkan ağır yaralı halde bulundu. Korku dolu anların ardından Balkan'ın silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde bir silah bulunduğu öğrenilirken, ağır yaralanan Balkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA