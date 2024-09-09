Varsa Telefonunuzdan Hemen Silin: Bütün Paranızı Çeken Uygulamalar Belli Oldu

TEHLİKELİ UYGULAMALAR LİSTESİ YAYINLANDI

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı uygulamalar hem kişisel verilerinizi tehlikeye atıyor hem de teknik sorunlara yol açabiliyor. Bu uygulamaların cihazlardan derhal silinmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, kullanıcılara reklam içerikli ve şifrelerin çalınmasına neden olabilecek uygulamalar konusunda da uyarılarda bulundu.