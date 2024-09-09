Varsa Telefonunuzdan Hemen Silin: Bütün Paranızı Çeken Uygulamalar Belli Oldu
Android kullanıcıları için önemli bir güvenlik uyarısı daha geldi. Uzmanlar, bazı uygulamaların kredi kartı bilgilerinize erişerek hesabınızdan para çekebileceği riskine karşı uyarıda bulundu. Android cihazlarda tespit edilen bu tehlikeli uygulamaların derhal silinmesi gerektiği açıklandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Akıllı telefonlar günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, yüklenen uygulamalar kullanıcıların kişisel bilgilerine erişme potansiyeline sahip. Özellikle banka bilgilerine erişim sağlayabilen bu tür zararlı yazılımlar, kullanıcıları maddi kayıplara uğratabilir. Uzmanlar, bu konuda Android kullanıcılarını dikkatli olmaya çağırıyor.
TEHLİKELİ UYGULAMALAR LİSTESİ YAYINLANDI
Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı uygulamalar hem kişisel verilerinizi tehlikeye atıyor hem de teknik sorunlara yol açabiliyor. Bu uygulamaların cihazlardan derhal silinmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, kullanıcılara reklam içerikli ve şifrelerin çalınmasına neden olabilecek uygulamalar konusunda da uyarılarda bulundu.
12 ZARARLI UYGULAMA AÇIKLANDI
Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda, Android kullanıcılarının telefonlarında yüklü olan aşağıdaki uygulamaları hemen silmeleri öneriliyor:
- High
- Speed Camera
- Smart Task Manager
- Flashlight+
- K-Dictionary
- Quick Note
- Currency Converter
- Joycode
- EzDica
- Instagram Profile Downloader
- Ez Notes
- A Calculator (Kore uygulaması)
GÜVENLİĞİNİZİ İHMAL ETMEYİN
Bu uygulamaların, özellikle kullanıcıların kişisel bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini çalma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, Android kullanıcılarının bu tür zararlı yazılımlara karşı dikkatli olmalarını ve cihazlarındaki şüpheli uygulamaları silmelerini tavsiye ediyor.