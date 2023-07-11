Askeri araçla otomobil çarpıştı: 13 asker yaralandı, 1 kişi yaşamını yitirdi

Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 asker ise yaralandı.

Son Güncelleme:
Askeri araçla otomobil çarpıştı: 13 asker yaralandı, 1 kişi yaşamını yitirdi

Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 asker ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Doğu Dinleme Tesisi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı askeri araçla Faruk Danış’a ait otomobil çarpıştı.

İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, asker, AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulans helikopter ve kara ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan 13 askerin hastanelerdeki tedavileri devam ederken, hayatını kaybeden bir kişi ise otopsi için morga alındı. 

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Asker
Son Güncelleme:
Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Yumruğunuzu gevşetmeniz gerekiyor Soyer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Yumruğunuzu gevşetmeniz gerekiyor
Ev ve işyerleri basılmıştı: 15 gazeteci, 13 ay sonra hakim karşısında 15 gazeteci, 13 ay sonra hakim karşısında
Kalabalık ortamdan sıkılan 3 burç! Asla insanlara tahammül edemiyorlar asla Kalabalık ortamdan sıkılan 3 burç! Asla insanlara tahammül edemiyorlar asla
ÇOK OKUNANLAR
En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı!
İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform
Özkan Uğur'un son anlarını, ölüm haberini veren doktoru anlattı: Yazdıkları herkesi ağlattı Özkan Uğur'un son anlarını, ölüm haberini veren doktoru anlattı: Yazdıkları herkesi ağlattı
Zengin olmak için doğan 3 burç belli oldu: Üzerlerine para yağacak! Zengin olmak için doğan 3 burç belli oldu