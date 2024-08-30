Van'daki Keşif Heyecanlandırdı: Jandarma Gece Gündüz Elde Silah Nöbet Tutuyor

Türkmenoğlu, bölgede petrol bulunduğunun bir gerçek olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu süreci büyük bir heyecanla izliyor. Hedefimiz, derinlere inerek müjdeli haberi vermek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu alandaki çalışmaları büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan da TPAO'nun bölgede yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu, bölgemiz için çok önemli bir gelişme. Çalışmaların güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ve güvenlik korucularımız sürekli nöbet tutuyor. Geçmişte terörle anılan bu bölgeler, artık güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuşmuş durumda. Petrol arama çalışmaları güvenli bir ortamda devam ediyor. Valiliğimiz ve kaymakamlığımız bu sürece tam destek veriyor" dedi.