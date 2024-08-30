Van'daki Keşif Heyecanlandırdı: Jandarma Gece Gündüz Elde Silah Nöbet Tutuyor
Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen petrol arama çalışmaları, bölgede büyük bir heyecan yarattı. Jandarma ve güvenlik korucularının gece gündüz nöbet tuttuğu alanda, 100 kişilik bir ekip ve 30 iş makinesi, sondaj çalışmalarının yapılacağı alanı hazırlamak için yoğun bir çaba sarf ediyor.
Yöre halkı, kasım ayına kadar sondaj kulesinin kurulmasını beklerken, müjdeli bir haber umuduyla gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, Maden Teknik Arama Doğu Anadolu Bölge Müdürü Çetin Kartal ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Nurullah Çatal, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
AKP Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, bölgede yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini vurgulayarak, "TPAO, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün izniyle sondaj ruhsatını aldı. Bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. 1800'lü yılların sonları ve 1900'lü yılların başında burada yaşayanların günde 2 bin litre petrol çıkardığını biliyoruz. Elimizde, 1915'te buraya gelen Rusların açtıkları kuyudan araçlarının yakıt ihtiyacını karşıladıklarına dair belgeler var. Bu belgeler ışığında çalışmalar başlatıldı. Kasım ayında buraya 200 tonluk bir kule dikilecek ve yerin 1500 metre derinliğine kadar inilecek" dedi.
Türkmenoğlu, bölgede petrol bulunduğunun bir gerçek olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu süreci büyük bir heyecanla izliyor. Hedefimiz, derinlere inerek müjdeli haberi vermek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu alandaki çalışmaları büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan da TPAO'nun bölgede yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu, bölgemiz için çok önemli bir gelişme. Çalışmaların güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ve güvenlik korucularımız sürekli nöbet tutuyor. Geçmişte terörle anılan bu bölgeler, artık güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuşmuş durumda. Petrol arama çalışmaları güvenli bir ortamda devam ediyor. Valiliğimiz ve kaymakamlığımız bu sürece tam destek veriyor" dedi.
Başparmak Mahallesi'nde yaşayan altı çocuk babası Enver Kapıcı, bölgede yürütülen çalışmaların mutluluk verici olduğunu belirterek, "Hepimizin gözü burada. Petrol bulunursa iş sahaları açılacak, gençlerimize iş imkanı sağlanacak. Bu sayede çocuklarımızın batıya gitmesine gerek kalmayacak. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.