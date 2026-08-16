Van'da Yürek Yakan Olay: 2 Kardeş Boğuldu, Kurtarmaya Çalışan Baba Yoğun Bakımda

Van Gölü'ne giren 24 yaşındaki Mert ve 18 yaşındaki Semih Açan kardeşler boğularak yaşamını yitirdi. Çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba Sami Açan da yoğun bakıma alındı.

Son Güncelleme:
Van'da Yürek Yakan Olay: 2 Kardeş Boğuldu, Kurtarmaya Çalışan Baba Yoğun Bakımda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, öğle saatlerinde Tuşba ilçesindeki Amik Kalesi yakınlarında meydana geldi. Serinlemek amacıyla Van Gölü'ne giren Mert Açan (24) ile kardeşi Semih Açan (18), bir süre sonra suda gözden kayboldu. Durumu fark eden baba Sami Açan (50) çocuklarını kurtarmak için göle atladı.

BABANIN DURUMU DA AĞIR

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan ve boğulma tehlikesi geçiren baba ve 2 oğlu, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü. 2 kardeş hastanede hayatını kaybetti, baba ise yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kardeşin cenazesinin İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Van
Son Güncelleme:
Edremit'te Çıkan Orman Yangını Kontrole Alındı Edremit'te Çıkan Orman Yangını Kontrole Alındı
Bakan Kurum Duyurdu: İstanbul’da Kentsel Dönüşümde 1 milyon Eşiği Aşıldı Bakan Kurum Duyurdu: İstanbul’da Kentsel Dönüşümde 1 milyon Eşiği Aşıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Can Pazarı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var İstanbul'da Can Pazarı
Gençlerbirliği-Fenerbahçe Maçında Tribünde Yaşanan 'Forma' Krizi Sonrası Gözaltına Alınmıştı: Mahkemeden Karar Çıktı Gençlerbirliği-Fenerbahçe Maçı Sonrası Gözaltına Alınmıştı! Mahkemeden Karar Çıktı
Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: MasterChef Eren'in Ölüm Nedeni Belli Oldu Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: MasterChef Eren'in Ölüm Nedeni Belli Oldu
Adliyede Rüşvetle Tahliye İddiası! 2 Hakim ve Bir Savcıya Uzaklaştırma: Skandal WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı Adliyede Rüşvetle Tahliye İddiası: 2 Hakim ve Bir Savcıya Uzaklaştırma
Bir Zamanlar Avrupa'da Oynuyorlardı! Eski Süper Lig Devi Denizlispor Lig Başlamadan Küme Düşüyor Bir Zamanlar Avrupa'da Oynuyorlardı! Eski Süper Lig Devi Lig Başlamadan Küme Düşüyor