Van'da Yasadışı Av: 2 Kişiye 58 Bin 28 Lira Ceza

Van'da yasadışı av yapanlara yönelik denetimlerde 2 şahsa toplam 58 bin 28 lira idari para cezası kesildi.

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Van'da Yasadışı Av: 2 Kişiye 58 Bin 28 Lira Ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciş Çelebibağı, Muradiye Bandimahi ve Çaldıran Gülçimen avlak alanlarında yapılan denetimlerde 27 kişi kontrol edildi. Yasadışı avlandığı belirlenen 2 kişi hakkında tutanak düzenlenirken, takoz bulunmayan 1 adet av tüfeği, vurulmuş olan 8 çil keklik ile 6 kınalı kekliğe el konuldu. 2 şahsı 17 bin 228'şer TL idari para cezası ve 40 bin 800 TL tazminat cezası verileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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