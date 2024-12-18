Van'da Üretip Tüm Avrupa'ya Satıyor! Keçi Kılından Yapılıyor, Asla Su Geçirmiyor
Van’da 37 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mecit Emen (56), keçi kılından üretilen ve geçmişi Urartulara dayanan "reşik" adlı yöresel ayakkabıları hem Türkiye’de hem de Avrupa ülkelerinde satışa sunuyor. El yapımı ve su geçirmez özelliklere sahip bu özel ayakkabılar, terleme, kaşıntı, mantar ve kötü koku yapmama özelliği ile dikkat çekiyor.
Kaynak: DHA
Van’da babasından devraldığı mesleği sürdüren Mecit Emen, 20 metrekarelik atölyesinde "reşik" üretimine 26 yıl önce başladı. Keçi kılından elde edilen ipler ve koyunyünü kullanılarak yapılan bu ayakkabılar, geleneksel Urartu motifleriyle süsleniyor. Emen, "Başlangıçta Van ve çevresine tanıttığımız 'reşik' ayakkabıları, bugün İsviçre, Almanya ve Avustralya gibi ülkelerden gelen siparişlerle yurt dışına gönderiyoruz" dedi.
DOĞAL VE SAĞLIKLI AYAKKABILAR
Emen, keçi kılından üretilen bu ayakkabıların yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tuttuğunu belirterek, "Reşik, tamamen doğal malzemelerden yapıldığı için su geçirmiyor ve uzun süreli kullanım sağlıyor. Bu özellikleri sayesinde hem Türkiye’de hem de yurt dışında yoğun talep görüyor" ifadelerini kullandı.
KÜLTÜREL MİRASI YAŞATIYOR
Ayakkabıların taban kısmını ilk kez Bahçesaraylı bir kadın müşterilerinin getirmesiyle bu işe başladıklarını belirten Emen, bugün 4 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyledi. Geleneksel Urartu motiflerinin yanı sıra bölgeye özgü desenlerin kullanıldığı "reşik" ayakkabılar, hem yerel kültürü yaşatıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.
Emen, "Günümüz koşullarında talep istediğimiz gibi olmasa da üretimimiz sürüyor. Bu kültürel mirası tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz" diyerek üretimi devam ettirme kararlılığını vurguladı.