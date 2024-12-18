Van'da Üretip Tüm Avrupa'ya Satıyor! Keçi Kılından Yapılıyor, Asla Su Geçirmiyor

DOĞAL VE SAĞLIKLI AYAKKABILAR

Emen, keçi kılından üretilen bu ayakkabıların yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tuttuğunu belirterek, "Reşik, tamamen doğal malzemelerden yapıldığı için su geçirmiyor ve uzun süreli kullanım sağlıyor. Bu özellikleri sayesinde hem Türkiye’de hem de yurt dışında yoğun talep görüyor" ifadelerini kullandı.