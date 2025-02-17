Van'da Kayyım Eylemlerine Katılan 20 Kişi Tutuklandı

Van Büyükşehir Belediyesine kayyım atandıktan sonra belediye binasında ve kentte protestolar düzenlendi. Kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesine yapılan polis operasyonu sırasında gözaltına alınan ikisi gazeteci 22 kişi nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

20 KİŞİ TUTUKLANDI

İfade işlemleri tamamlanan Gazeteciler Bilal Babat ve Behçet Bayhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 kişi ise "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet" gerekçesiyle tutuklandı.

Kaynak: ANKA