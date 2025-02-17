Van'da Kayyım Eylemlerine Katılan 20 Kişi Tutuklandı

Van Büyükşehir Belediyesine kayyım atandıktan sonra belediye binasında ve kentte başlayan protesto eylemlerinde 219 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 22 kişiden 20'si tutuklanırken gazeteciler Bilal Babat ve Behçet Bayhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Van'da Kayyım Eylemlerine Katılan 20 Kişi Tutuklandı

Van Büyükşehir Belediyesine kayyım atandıktan sonra belediye binasında ve kentte protestolar düzenlendi. Kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesine yapılan polis operasyonu sırasında gözaltına alınan ikisi gazeteci 22 kişi nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Van'da Kayyım Eylemlerine Katılan 20 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

20 KİŞİ TUTUKLANDI

İfade işlemleri tamamlanan Gazeteciler Bilal Babat ve Behçet Bayhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 kişi ise "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet" gerekçesiyle tutuklandı.

Van'daki Kayyım Protestolarında 219 Kişi Gözaltına AlındıVan'daki Kayyım Protestolarında 219 Kişi Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: ANKA

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