Van’da Kar Temizliği Sırasında Çığ Kabusu! Saniyelerle Kurtuldular
Van’ın Çatak ilçesinde yürütülen karla mücadele çalışmaları sırasında yola çığ indi. Belediye ekiplerinin kar temizliği için kullandığı iş makinesi, büyük bir tehlikeyi son anda atlattı.
Olay, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Bilgi Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Çatak Belediyesi’ne ait iş makinesiyle yolu kardan arındıran ekipler dönüşe geçtiği sırada, yamaçtan kopan çığ yol üzerine düştü.
KIL PAYI KURTULDULAR
İş makinesinin çığın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu öğrenildi.
Çığın ardından yol yeniden ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu tekrar açmak için çalışmalara başladı.
