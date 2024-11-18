Van'da Facia: Dağdan Kopan Kaya Parçası Can Aldı

Van'da koyun otlatan çobanların üzerine dağdan kopan kaya parçası düştü. Meydana gelen feci olayda, çobanların üzerine kayanın isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Van'da Facia: Dağdan Kopan Kaya Parçası Can Aldı

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Alacayer Köyü’nde koyun otlatmak için yaylaya çıkan iki kişi yağış nedeniyle dağdan kopan kayaların altında kaldı. Feci olayda bir kişi hayatını kaybetti bir kişi yaralandı.

Van'da Facia: Dağdan Kopan Kaya Parçası Can Aldı - Resim : 1

Olayı, duyan köylüler AFAD ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralı şahıs, köylüleri arayarak yardım istedi. Araç ulaşımının mümkün olmadığı bölgeye, köylüler kendi imkanlarıyla ulaştı.

Van'da Facia: Dağdan Kopan Kaya Parçası Can Aldı - Resim : 2Yoğun yağış ve sis nedeniyle helikopterle müdahale yapılamadı. Çobanlardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, yaralı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: ANKA

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