Van'da Ele Geçirildi: Tam 70 Kilo...

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 70 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Van'da Ele Geçirildi: Tam 70 Kilo...
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma çerçevesinde 6 Temmuz 2025 Pazar günü Başkale ilçesi hudut bölgesinde operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan operasyonda 70 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirilmiş, Başkale Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adli tahkikata başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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