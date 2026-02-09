Van'da Eğitime Kar Engeli

Şiddetli kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle bugün (9 Şubat 2026) taşımalı eğitime ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: AA

