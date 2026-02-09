Van'da Eğitime Kar Engeli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle bugün (9 Şubat 2026) taşımalı eğitime ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: AA