Van'da Bir Kilometre Arayla İki Zincirleme Kaza! 30 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var

Van-Erciş kara yolunda sabah saatlerinde sis ve kaygan yol nedeniyle 1 kilometre arayla iki zincirleme kaza meydana geldi. 30 aracın karıştığı kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı.

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Van-Erciş kara yolu üzerinde bir kilometre arayla iki zincirleme kaza meydana geldi. Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı. Mahşer yerine dönen yol trafiğe kapatıldı.

Van'da Bir Kilometre Arayla İki Zincirleme Kaza! 30 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Kazaların ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu kazaya ekipler müdahale ediyor.

Van'da Bir Kilometre Arayla İki Zincirleme Kaza! 30 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Van'da Bir Kilometre Arayla İki Zincirleme Kaza! 30 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 3

VALİ BALCI'DAN AÇIKLAMA

Vali Ozan Balcı, yolda iki ayrı zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

Kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"İhbarın yapılmasının hemen ardından tüm ekiplerimiz kaza yerine yönlendirildi. Şu an ekiplerimiz yaralıların hastanelere sevki ve kazaya karışan araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yol trafiğe kapatıldı. Araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ediliyoruz."

Van'da Bir Kilometre Arayla İki Zincirleme Kaza! 30 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 4Van'da Bir Kilometre Arayla İki Zincirleme Kaza! 30 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 5Van'da Bir Kilometre Arayla İki Zincirleme Kaza! 30 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 6

Kaynak: AA-DHA-İHA

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