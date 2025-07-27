Van'da Aranan 20 Suçlu Yakalandı

Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi kıskıvrak yakalandı.

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Van'da Aranan 20 Suçlu Yakalandı
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Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 833 devriye icra edildi. İcra edilen devriye esnasında 70 bin 159 şahıs ve 69 bin 652 araç kontrol edildi.

Dolandırıcılık suçundan 20, hırsızlık suçundan 2, kaçakçılık suçundan 2, uyuşturucu madde suçundan 2, yakalama kararı ile aranan 11, diğer suçlardan 39 olmak üzere toplam 76 şahıs yakalanmış olup 20 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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