Van Gölü’nün Korkutan Gerçeği Gün Yüzüne Çıktı
Van Gölü’nde temizlik çalışması yapan ekipler gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Gölde yapılan dip çamuru temizliğinde 4 yıl içinde 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldığı bildirildi.
Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü’nde yapılan 4 yıllık temizlik çalışmalarına ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Belediye tarafından yapılan açıklamada temizlik çalışmalarında çok sayıda iş makinesi, kamyon ve personelin görev aldığı ifade edildi.
Açıklanan rakamlara göre Van Gölü'nden 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.
Kaynak: DHA
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