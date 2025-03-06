Van Gölü’nün Korkutan Gerçeği Gün Yüzüne Çıktı

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü’nde yapılan 4 yıllık temizlik çalışmalarına ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Belediye tarafından yapılan açıklamada temizlik çalışmalarında çok sayıda iş makinesi, kamyon ve personelin görev aldığı ifade edildi.

Açıklanan rakamlara göre Van Gölü'nden 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Kaynak: DHA