Van Gölü’nün Korkutan Gerçeği Gün Yüzüne Çıktı

Van Gölü’nde temizlik çalışması yapan ekipler gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Gölde yapılan dip çamuru temizliğinde 4 yıl içinde 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldığı bildirildi.

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Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü’nde yapılan 4 yıllık temizlik çalışmalarına ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Belediye tarafından yapılan açıklamada temizlik çalışmalarında çok sayıda iş makinesi, kamyon ve personelin görev aldığı ifade edildi.

Van Gölü’nün Korkutan Gerçeği Gün Yüzüne Çıktı - Resim : 1

Açıklanan rakamlara göre Van Gölü'nden 1 milyon 955 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Kaynak: DHA

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