Van Gölü'nde 3.8'lik Deprem

AFAD, Van Gölü merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Van Gölü’nde bugün saat 16.26’da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı.

AFAD’ın verilerine göre deprem, Van’ın Tuşba ilçesine yakın bir noktada meydana gelirken, derinliği 10,44 kilometre olarak ölçüldü.


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise aynı depremin büyüklüğünü 3,9, derinliğini 5 kilometre olarak duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

