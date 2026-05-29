Van Gölü'nde 3.8'lik Deprem
AFAD, Van Gölü merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Van Gölü’nde bugün saat 16.26’da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı.
AFAD’ın verilerine göre deprem, Van’ın Tuşba ilçesine yakın bir noktada meydana gelirken, derinliği 10,44 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 29, 2026
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Van Gölü - [04.46 km] Tuşba (Van)
Tarih:2026-05-29
Saat:16:26:11 TSİ
Enlem:38.78139 N
Boylam:43.1925 E
Derinlik:10.44 km
Detay:https://t.co/eyuYOLC7AK@afadbaskanlik
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise aynı depremin büyüklüğünü 3,9, derinliğini 5 kilometre olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 29, 2026
VAN GOLU https://t.co/vN8KjCxfbR
29.05.2026, 16:26:10 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: