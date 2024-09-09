Van Gölü Üzerinde Çakan Şimşekler Her Yeri Aydınlattı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte Van Gölü’ne düşen şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. Meteorolojinin uyarısı sonrası Bitlis il merkezi ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağmur ile birlikte Van Gölü üzerinde art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı. Van Gölü kıyı şeridinde evleri bulunan vatandaşlar Van Gölü’ne düşen şimşekleri hem izleme keyfi yaşadı hem de oluşan görsel şöleni telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Öte yandan meteorolojiden yapılan açıklamaya göre gök gürültülü sağanak yağışların salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA