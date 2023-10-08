Valizini toplayan İstanbul'u terk ediyor: İşte en çok tercih edilen 5 şehir!

Aydın, sıcak iklimi, zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Didim ve Kuşadası gibi sahil bölgeleri, emekliler için huzur dolu bir yaşam sunuyor. İzmir, İstanbul’a yakınlığı ve gelişmiş altyapısıyla emekliler için cazip bir seçenek.