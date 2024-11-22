Valilikten Son Dakika Fırtına Uyarısı, İstanbul İçin Saat Verdiler

Perşembe gününden itibaren soğuk havanın etkisi altında giren İstanbul için, valilik tarafından uyarı yapıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Marmara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji’ye göre; Bugün akşam saatlerinden itibaren #İstanbul’da güney ve güneybatıdan, Cumartesi sabahtan itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, hamlesi 80-90 km/saat) bekleniyor.

İstanbul’da beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.

#Marmara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.🌊💨#Meteoroloji’ye göre;



Bugün akşam saatlerinden itibaren #İstanbul’da güney ve güneybatıdan, #Cumartesi sabahtan itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, hamlesi 80-90 km/saat) bekleniyor.… pic.twitter.com/j1ww2ZecwM — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 22, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem