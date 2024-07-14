Valilik Saat Verdi: Ankara'ya Sağanak Geliyor

Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda tedbirli olunması için çağrıda bulunuldu.

Valilik Saat Verdi: Ankara'ya Sağanak Geliyor

Ankara Valiliği tarafından yapılan uyarıya göre bugün öğleden sonra Ankara'nın batı ve güney ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Ankara Valiliği, meteorolojik uyarıda bulunuldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'nın batı ve güney ilçelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün öğleden sonra Ankara'nın batısında ve güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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