Valilik Duyurdu, O İlde Eğitime Kar Engeli

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyuran Vali Hayrettin Çiçek,"Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan il geneli eğitime, perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." dedi.

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Valilik Duyurdu, O İlde Eğitime Kar Engeli

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi. Çiçek, paylaşımında, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan il geneli eğitime, perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." bilgisine yer verdi.

Ardahan'ın Bir İlçesinde Eğitime Kar EngeliArdahan'ın Bir İlçesinde Eğitime Kar EngeliGüncel

Kaynak: AA

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