Valilik Duyurdu: Motosiklet ve Kuryelere Trafiğe Çıkma Yasağı

Kocaeli Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde alarm verdi. Risklere karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin yarın saat 13.00'ten itibaren trafiğe çıkması yasaklandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Rüzgar hızının yer yer 80 ila 90 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği riskler dikkate alınarak motosiklet, skuter, elektrikli skuter ile motokuryelerin yarın saat 13.00'ten 11 Ocak Pazar günü 09.00'a kadar trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı kaydedildi.

