Valilik Duyurdu! Mardin’de Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı

Mardin Valiliği, Mardinlileri yakından ilgilendiren bir kararı duyurdu. Mardin’de toplanma, basın açıklaması, miting yapma, yürüyüş gibi etkinlikler 7 gün süreyle yasaklandı.

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Valilik Duyurdu! Mardin’de Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı

Mardin Valiliği, yeni bir açıklama yaparak 7 gün sürecek etkinlik yasağını duyurdu. İl genelinde 7 gün boyunca toplanma, basın açıklaması, miting yapma, yürüyüş gibi etkinlikler yasaklandı.

Valilik Duyurdu! Mardin’de Etkinlikler 7 Gün Süreyle Yasaklandı - Resim : 1

Valilik, yasağı şöyle duyurdu: Açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma/nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi her türlü eylem/etkinliklere katılmak amacıyla, diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs/araçların ilimiz sınırına girişleri; ilimizden hareket ettiği anlaşılan şahıs/araçların il sınırlarımızdan çıkışları; ayrıca, bu kapsamda, başka illerden gelerek belirtilen eylem/etkinliklere katılmak maksadıyla ilimizden başka illere yapılacak geçişler için ilimiz güzergâhının kullanılması, Mardin il sınırları içerisinde 12.12.2024 Perşembe günü saat 13.00’dan 19.12.2024 Perşembe günü saat 23.59’a kadar 7 gün süre ile yasaklanmıştır.

Kaynak: İHA

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