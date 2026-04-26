Valilik Duyurdu: Beykoz ve Çatalca'daki Orman Yangınları Kontrol Altında

İstanbul’un Beykoz ve Çatalca ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ile çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına hem karadan hem de helikopterlerle havadan müdahale ediliyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği, Çatalca ve Beykoz'da ormanlık alanlarda çıkan yangınların ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Çatalca ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır. Yangına 4 arazöz ve 30 personelle müdahale edilmiştir. Yangın saat 16.40 itibarıyla kontrol altına alınmış olup yangından 0,5 hektar ormanlık alan zarar görmüştür.

Beykoz ilçesi Kılıçlı Mahallesi ormanlık alanda saat 15.50 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen çıkan yangına ise 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personel ile müdahale edilmiştir. Yangın saat 18.30 itibarıyla kontrol altına alınmış olup yangından 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür."

Kaynak: AA