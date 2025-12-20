Valilik Açıkladı: AŞTİ'de Kaç Kişinin Yaşadığı Belli Oldu

AŞTİ'de kaldığı ortaya çıkan vatandaşlarla iligli Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada 10 kişinin AŞTi'de kaldığı, 5 kişinin ise otellere yerleştirildiği belirtildi.

Valilik Açıkladı: AŞTİ'de Kaç Kişinin Yaşadığı Belli Oldu
Ankara Valiliği, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) kaldığı ortaya çıkan evsiz vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında AŞTİ'de 10 kişinin kaldığının tespit edildiği, 5'inin otelllere yerleştirildiği belirtildi.

'ISRARLA TERMİNALDE KALMAYI TERCİH ETTİLER'

Valiliğin açıklamasında "Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) çok sayıda evsiz vatandaşımızın barındığına yönelik iddialar abartılı olup; gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimiz koordinesinde düzenli olarak yürütülen denetimler kapsamında; 15.12.2025 ve daha sonraki günlerde terminalde gerçekleştirilen tarama faaliyetleri neticesinde, bahse konu yerde kaldığı tespit edilen 10 vatandaşımızla görüşülerek kendilerine konaklama hizmeti sağlananacağı belirtilmiştir. Sunulan barınma imkânını kabul eden 5 vatandaşımız otele yerleştirilmiştir. Buna karşın, sunulan hizmetten yararlanmak istemediklerini beyan ederek memleketlerine geri dönmek isteyenlere yol giderleri ve diğer ihtiyaçları karşılanmış olup, ısrarla terminalde kalmayı tercih eden 3 vatandaşımızın durumları ise ekiplerimizce yakından takip edilmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Yüksek kira fiyatları nedeniyle sokakta yaşamaya başlayan vatandaşların AŞTİ'de kaldığı ortaya çıkmıştı. Soğukta sokakta kalmamak için çareyi AŞTİ’de konaklamakta bulan kişilerin şehirlerarası otobüs terminalinin üst katında barınmaya çalıştığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA

