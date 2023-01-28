Vali ve milletvekilleri kar nedeniyle yolda kalan aracı itti
Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın karlı yolda mahsur kaldı. Aracı kurtarmak için hem vali hem de milletvekili harekete geçti. Ortaya renkli görüntüler yansıdı.
Kar bazı şehirleri etkisi altına aldı. Bu şehirlerden biri de Adıyaman oldu. Adıyaman-Çelikhan karayolunda zincirsiz yola çıkan araçlar kar nedeniyle yolda kaldı. Vali ve milletvekilinin de içinde bulunduğu heyet, yolda kalında aracı iterek kurtarmaya çalıştılar.
TV100'ün haberine göre Adıyaman’ın günlerdir beklediği kar yağışı Kuzey bölgelerinde etkili olmaya başladı. Sabaha karşı başlayan kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Çelikhan ilçesindeki temaslar için Adıyaman’dan yola çıkan Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AKP İl Başkanı Mehmet Dağtekin yolda zincir olmadığı için yolda kalan araçlara yardımcı oldu.
VALİ VE MİLLETVEKİLİ YOLDA KALAN ARACI İTTİ
Adıyaman-Çelikhan karayolu Koçali köyü civarında ilerleyemeyen araçları gören protokol
üyeleri araç sürücüleri ve yolcular ile sohbet etti. Yolda kalan araçları iterek mahsur kalmaktan kurtardı. AKP İl Başkanı Mehmet Dağtekin, günlerdir beklenen karın yağdığını belirterek, “Allah’ın rahmeti üzerimize yağıyor. Hamdolsun, şükürler olsun” dedi.
Karayolları ekipleri daha sonra yolda temizleme çalışması yaptı.