Vali ve milletvekilleri kar nedeniyle yolda kalan aracı itti

Kar bazı şehirleri etkisi altına aldı. Bu şehirlerden biri de Adıyaman oldu. Adıyaman-Çelikhan karayolunda zincirsiz yola çıkan araçlar kar nedeniyle yolda kaldı. Vali ve milletvekilinin de içinde bulunduğu heyet, yolda kalında aracı iterek kurtarmaya çalıştılar.