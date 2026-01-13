Vali Gül'den Kritik 'Sokak Hayvanları' Uyarısı! 'Bazı Belediyeler...'

İstanbul Valisi Davut Gül, sahipsiz hayvanların toplanıp kısırlaştırılacağı yaşam alanlarında bakılacağını söyledi. Bazı belediyelerin görevini yapmadığını belirten Gül, "Eksik kalan bir şey varsa tamamlayacağız"

İstanbul Valisi Davut Gül, sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Gül, belediyelerle defalarca toplantı yaptıklarını ve yasal düzenlemelerle tüm belediyelerin sokaktaki hayvanları güvenli alanlara taşımakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Yeni yapılan yaşam alanlarının çevrili, geniş ve 40–50 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu söyleyen Gül, hayvanların beslenme ve kısırlaştırma işlemlerinin buralarda yapıldığını kaydetti.

'BAZILARI YETERİNCE HAREKETE GEÇMEDİ'

Gül, "Bazı belediyelerimiz henüz yeterince harekete geçmedi. Allah muhafaza, herhangi bir insana zarar gelirse Bakanımız gerekli yasal işlemleri başlatacak. Sahipsiz hayvanlar toplanacak, kısırlaştırılacak ve yaşam alanlarında bakılacak. Eksik kalan bir şey varsa tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

