Vali Gül’den İstanbul İçin Çarpıcı 19 Ay Raporu, 80 Bin 125 Kişi Hakkında Dilencilikten İşlem Yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, “Dilencilik ile Mücadele Toplantısı’nda konuştu. Son 19 ay içinde 80 bin 125 kişi hakkında dilencilikten işlem yapıldığını belirten Vali Gül, 469 yabancı dilencinin ise sınır dışı işlemi için İl Göç Müdürlüğü’ne sevk edildiğini duyurdu.

'KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Gül, “Sorunun değil, çözümün bir parçası olacağız. İlimizde dilencilik ile mücadelemizi 7/24 kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Kentin en fazla nüfusa sahip ilçesi Esenyurt başta olmak üzere Ataşehir, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar ilçeleri ve il genelindeki çalışmaları değerlendiren Vali Gül, İstanbul’da 1 Haziran 2023 tarihinden bu yana yürütülen mücadele kapsamında 80 bin 125 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Vali Gül, 207 çocuğun koruma altına alındığını belirtti.

Kaynak: ANKA