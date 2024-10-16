Vali Aksoy'dan Hava Meydan Komutanlığı'na Ziyaret

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığı’nı ziyarette bulundu.

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Vali Aksoy'dan Hava Meydan Komutanlığı'na Ziyaret

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığı’nı ziyaret edip, Meydan Komutanı Hava İha Pilot Binbaşı Çağrı Karabörk'den bilgi aldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Sivrihisar ilçesine giden Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığı’nı ziyaret ederek, Meydan Komutanı Hava İha Pilot Binbaşı Çağrı Karabörk'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Komutanlık Şeref Defterini imzalayan Vali Aksoy, verdiği bilgiler için Sivrihisar Hava Meydan Komutanı Karabörk'e teşekkür ederek, komutanlık personeline çalışmalarında başarılar diledi. Hava Meydan Komutanlığı’nın yaptığı çalışmaları aktaran Komutan Karabörk ise, Hüseyin Aksoy'un gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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