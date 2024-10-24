Vali Açıkladı: Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu
Malatya'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 bin 246 sentetik hap ele geçirildi. 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 bin 246 sentetik hap ve bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini, 4 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.
Kaynak: AA
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