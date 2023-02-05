Vali açıkladı: İstanbul'da kar tatili kararı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

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Vali açıkladı: İstanbul'da kar tatili kararı

İstanbul'da çeşitli ilçelerde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini arttıracağını belirtilen kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak konusu olmuştu. 

KAR TATİLİ KARARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim Sevgili Öğrenciler, 20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir'' diye yazdı. 

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