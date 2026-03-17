Vakaya Giden Ambulans Kamyona Çarptı! 1 Ölü, 3 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Recep Sağıroğlu yönetimindeki 55 ATY 154 plakalı ambulans, Samsun-Ordu kara yolundaki Otogar Kavşağı mevkisinde, Cemal Ü. idaresindeki 55 AHY 556 plakalı fındık yüklü kamyona arkadan çarptı. Savrulan ambulans refüjdeki ağaca çarparak durabildi, kamyon ise devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık çalışanları Tuğba A. ve Oğuzhan K. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sağıroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA