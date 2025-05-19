Vahşetin Adresi Bu Kez Kahramanmaraş… Köpeği Motosikletle Sürüklediler!

Türkiye’de hayvana yönelik şiddet vakaları her geçen gün giderek artıyor. Hayvanlar, kimi zaman göz önünde, kimi zaman sessiz köşelerde insan eliyle işkenceye uğruyor ve yaşam hakları gasp ediliyor. Son olarak Kahramanmaraş’tan gelen görüntüler, hayvanlara yapılan zulmün geldiği noktayı bir kez daha ortaya çıkardı.

SAVUNMALARI PES DEDİRTTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 46 FL 563 plakalı motosikletin arkasına bir köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüldü. Görüntülerde hayvanın hareketsiz olduğu, motosikleti kullanan çocukların ise köpek için "ölmüş" ifadelerini kullandığı duyuldu.

GÖRÜNTÜLER İÇİN SORUŞTURMA TALEP EDİLDİ

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken Hayvan Hakları Federasyonu (Haytap) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olaya ilişkin suç duyurusu ve soruşturma talebinde bulundu.

Açıklamada, olaya ilişkin olarak, motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespit edilerek hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması istendi. Ayrıca köpeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli inceleme talep edilirken, olayın tüm yönleriyle soruşturulması ve fail ya da failler hakkında cezai yaptırımların uygulanması çağrısında bulunuldu.

'OLAYIN VEHAMETİ BELİRGİNLEŞMİŞTİR'

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş’ta gerçekleştiği bildirilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerde, 46 FL 563 plakalı motosikletin arkasına bir köpeğin iple bağlanarak metrelerce sürüklendiği açıkça görülmektedir. Köpeğin hareketsiz olduğu ve çevredeki çocukların "ölmüş" şeklindeki ifadeleri dikkate alındığında, olayın vahameti daha da belirginleşmektedir.



Bu eylem yalnızca bir hayvana değil, aynı zamanda toplumun ortak vicdanına yapılmış vahim bir saldırıdır. Görüntülerde, hayvana yönelik ciddi bir eziyet, saygısızlık ve insanlık dışı bir muamele açıkça görülmektedir. Kamuoyunda haklı bir infial uyandıran bu olay, cezasız kalmamalıdır. Bu bağlamda:

46 FL 563 plakalı motosikletin sürücüsünün kimliğinin bir an önce tespit edilerek hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını, Köpeğin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli inceleme yapılmasını,

Görüntülerdeki fiilin tüm yönleriyle soruşturularak faile gerekli cezai yaptırımların uygulanmasını, Soruşturma sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülerek kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesini talep ediyoruz"



