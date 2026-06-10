Vahşete Akılalmaz Kılıf: 7 Kez Bıçakladığı Kadın İçin 'Görünce Heyecanlandım' Dedi

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Erkek şiddeti ve kadınlara yönelik saplantılı takip suçlarına bir yenisi Adana’nın Seyhan ilçesinde eklendi. Yıllarca süren bir takıntıyı "platonik aşk" bahanesi arkasına gizleyen saldırgan, bir kadının yaşam hakkına sokak ortasında vahşice kastetti.

EVİNİN ÖNÜNDE BIÇAKLADI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 28 yaşındaki Ramazan S., çocukluk yıllarından beri hedef seçtiği 27 yaşındaki Nursel S.’yi adım adım izleyerek evinin bulunduğu sitenin önüne kadar takip etti. Sokak ortasında aniden karşısına çıkan saldırganı görünce büyük bir panik ve korku yaşayan Nursel S., dengesini kaybederek yere düştü.

Savunmasız halde yerde yatan kadının üzerine çöken fail, cebinden çıkardığı bıçakla Nursel S.’yi tam 7 yerinden bıçakladı. Kadının çığlıkları ve çevredekilerin müdahale girişimi üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'GÖRÜNCE HEYECANLANDIM'

Ağır yaralanan Nursel S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganı kısa süre içinde yakın bir sokakta suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakaladı.

Emniyete götürülen failin, Nursel S. ile sadece ilkokulda aynı sınıfta okuduğu, kadının kendisini yakından tanımamasına rağmen yıllardır bu saplantısını sürdürdüğü ortaya çıktı. Fail Ramazan S.'nin ifadesindeki "O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" sözleri ile kendisini savunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nursel S.'nin hastanedeki yaşam mücadelesi ise sürüyor.

Kaynak: DHA