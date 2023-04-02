Vahan Seçer Mersin'in özel statülü iller kapsamına alınmamasına tepki gösterdi

Kayseri'nin 'deprem felaketinin genel hayatı etkilediği iller' arasına alınacağına dikkat çeken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in, özel statü talebinin AKP iktidarı tarafından görmezden gelindiğini söyledi.

Vahan Seçer Mersin'in özel statülü iller kapsamına alınmamasına tepki gösterdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği Mersin’in, özel statü talebinin AKP iktidarı tarafından duyulmadığına dikkat çekti.

Deprem felaketinden bugüne kadar geçen sürede yaklaşık 300 bin kişilik göç alan Mersin’in özel statü talebinin kabul edilmediği kaydeden Seçer, 14 Mayıs seçimlerine işaret ederek "İktidar Mersinlilerin sesini duymamazlıktan geldi, yok saydı, haksızlık yaptı. Ekmeğini depremzede kardeşlerimizle bölüşen Mersinlilere 14 Mayıs’a kadar sabır diliyorum" dedi.

"İKTİDAR DUYMAMAZLIKTAN GELDİ"

Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kayseri’nin 'deprem felaketinin genel hayatı etkilediği iller' arasına alınacağını kaydetti. Mersin'in de aldığı yoğun göç ve bazı yapıların aldığı hasar nedeniyle depremden etkilenen iller arasında olduğuna vurgu yapan Seçer, "İktidar Mersinlilerin sesini duymamazlıktan geldi, yok saydı, haksızlık yaptı" ifadelerini yazdı.

Seçer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kayseri’nin de deprem bölgesi kapsamına alınacağı duyuruldu. Hayırlı olsun… Kayseri’ye bir sözümüz yok ama Mersin de aldığı yoğun göç, yapıların aldığı hasar nedeniyle depremden etkilenen iller arasında. İktidar Mersinlilerin sesini duymamazlıktan geldi, yok saydı, haksızlık yaptı. Ekmeğini depremzede kardeşlerimizle bölüşen Mersinlilere 14 Mayıs’a kadar sabır diliyorum."

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