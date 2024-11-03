Uzmanlardan Uyarı Üstüne Uyarı! Tehlike Büyük, Gençler Arasında Hızla Yayılıyor

Uzman klinik psikolog Elif Pehlivan, sanal kumar bağımlılığının özellikle gençler arasında giderek yaygınlaştığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Kişilerin sanal ortamlarda kumar oyunlarına karşı yoğun bir ilgi duyması ve bu eğilimin kontrol edilememesi olarak tanımlanan bağımlılık, büyük bir tehlike yaratıyor.

'KOLAY ULAŞILABİLDİĞİ İÇİN KÜÇÜKLER BİLE ERİŞİYOR'

Günümüzde sanal ortamın yaygınlaşmasıyla birlikte her yaş grubunun bu bağımlılıkla karşı karşıya olduğunu belirten Pehlivan, “Eskiden daha çok orta yaş grubu casinoya yönelirken, artık küçük yaşlardaki bireyler bile sanal kumara erişim sağlıyor. Sanal kumarın kolay ulaşılabilirliği ve ödül mekanizması bağımlılık riskini artırıyor” dedi. Pehlivan, gençlerin bu nedenle sosyal aktivitelerden ve aile vakitlerinden uzaklaştıklarını belirtti.

'AİLELERİN FARK ETMESİ ÖNEMLİ'

Bağımlılığı fark etmenin önemine değinen Uzm. Psk. Pehlivan, “Aileler çocuklarının ekran başında fazla zaman geçirdiğini gözlemleyebilir. Bu durumda sakin ve destekleyici bir yaklaşım sergileyerek konuyu açmalı ve destek sunmalıdırlar. Bağımlılıktan bahsedildiğinde öfke ile karşılaşabilirler, ancak burada sakin kalmak ve tedavi sürecine destek olmak çok önemlidir” diye konuştu.

'TEDAVİYİ KABUL ETMEK ÖNEMLİ'

Bağımlılık sürecinde ailelerin de destekleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Uzm. Psk. Pehlivan, “Tedavi sürecinde kişinin eski alışkanlıklarını geri kazanabilmesi önemlidir. Bağımlılıkla birlikte kişiler haz almak için yalnızca kumara yöneliyor ve sosyal yaşamdan uzaklaşıyor. İlaç ve psikoterapi destekli tedavi, kişinin günlük işlevselliğini kazanmasında etkili oluyor” dedi.

Kaynak: DHA